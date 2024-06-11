Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakibi Portekiz, hazırlık maçında kendi sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 öncesi hazırılık maçları devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında John O'Shea'nin ekibi İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal de Aveiro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmuştu.
İrlanda ise kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etmişti.
Portekiz haberleri İrlanda haberleri İrlanda Cumhuriyeti haberleri EURO 2024 haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Nazlıcan İrem Köroğlu sessizliğini bozdu
- Akşener'den yeni hamle
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- 'Para an itibarıyla faizden değil...'
- Dolar yıl sonunda kaç lira olur?
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Tutuklandı!
- Akşener'e yakın isimden İmamoğlu'na ziyaret
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'vize'!
- Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması!