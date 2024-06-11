Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki rakibi Portekiz, hazırlık maçında kendi sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:42
Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 öncesi hazırılık maçları devam ediyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında John O'Shea'nin ekibi İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Aveiro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Portekiz son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmuştu.

İrlanda ise kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etmişti.


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