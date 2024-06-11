Vincenzo Montella'dan tepki: 'EURO 2024'te olmamasını diliyorum'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:36

Güncelleme: 11.06.2024 - 00:36

Vincenzo Montella, hazırlık maçında Türkiye'nin deplasmanda Polonya'ya 2-1 yenildiği maçın ardından konuştu.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Polonya'nın evinde rakipten 2 kat fazla şut attık. Hakemler hazırlık maçı diye hata yapmaya devam ederse zarar vermiş olur. Rakip gol öncesi taçı 15 metre ileriden kullandı. O olmasa 2. golü atamayacaklardı ama bu ilk defa olmadı. Bunları geliştirmeleri gerekiyor. İyi ki de hazırlık maçında oldu. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum."

"HÜCUMDA DAHA NET OLMALIYDIK"

"Bugün riske girmek istemediğimiz defansif oyuncularımız vardı. Ofansif anlamda zenginliğimiz vardı. Süper Lig'deki en iyilerimiz vardı. İrfan Can, Kerem, Semih ve Hakan'ın golleri var... Bunları saymakla bitmez, en iyilerimiz sahadaydı ama hücumda daha net olmalıydık. Bulduklarımızı atmalıydık. Defansif anlamda endişem yok çünkü hepsi geri gelecek."

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"

Böyle bir maçtan sonra endişeye kapılmamalıyız. Pozisyon anlamında sıkıntı yaşamıyoruz, endişelenecek bir durum yok. Bence bugün 2. yarı mağlubiyeti hak etmedik. İkinci golü yemeyi hak etmedik."