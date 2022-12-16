Portekiz, Jose Mourinho ile masaya oturdu!
Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile yüz yüze görüşmelere başladı.
Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jose Mourinho ile ileri seviye görüşmelere başladı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile perşembe gününden itibaren görüşmelere başladı. Federasyon başkanı Fernando Gomes, Jorge Mendes ile Mourinho'nun maaşını konuşarak başladı. Mendes de Portekiz'in önerdiği maaşı Mourinho'ya iletti.
Jose Mourinho, Portekiz'den gelen teklifi cezbedici bulsa da Roma'nın hala önceliği olduğu belirtildi. Haziran 2024'te Roma ile olan sözleşmesi bitecek olan Mourinho, Portekiz ile görüşmelere ise devam edecek.
Öte yandan Mourinho, Roma ile hazırlık kampının son bölümü için Portekiz'e indi. Portekizli taraftarlar, Mourinho'ya milli takımın başına geçmesi için havalimanında tezahüratlarda bulundu.
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