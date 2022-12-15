Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona eriyor!
Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı belirtildi.
Dünya Kupası'na Fas'a kaybederek çeyrek finalde veda eden Portekiz'te Fernando Santos dönemi sona eriyor.
A Bola'da yer alan habere göre, federasyon, kısa süre içerisinde Santos ile yollarını ayıracak.
2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2019'da ise Uluslar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.
Toplamda milli takımın başında 109 maça çıkan Santos, bu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 23 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.
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