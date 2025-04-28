Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Cebinden sihirbazlık numaraları çıkarıyor'
Portekiz Ligi'nde Benfica'nın AVS'yi farklı mağlup ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu performansıyla gündem oldu.
Portekiz Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde Benfica, konuk ettiği AVS karşısında farklı kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Sporting'le şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'nın gollerini Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Zeki Amdouni, Kerem Aktürkoğlu, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi kaydetti. Kerem ayrıca Belotti'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, AVS maçının en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Benfica'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kerem Aktürkoğlu, bugünkü zaferin mimarı" ifadelerine yer verildi.
Portekiz basınından Abola, maçın ardından Benfica futbolcularını değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu 7 puanla ilk sırada yer aldı. Kerem için, "Harry Potter'la tanınıyor ve ara sıra cebinden sihirbazlık numaraları çıkarıyor. Benfica'ya getirdiği değer sadece bu değil. Bruno Lage için onu giderek daha da önemli kılan şey, oyunda sürekli olarak yer alabilmesi, defans-hücum geçişinde takım arkadaşlarına çözümler sunabilmesi" yorumu yapıldı.
Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Elbette mutluyum ancak her zaman dediğim gibi, önemli olan kazanma zihniyetiyle devam etmek. Harika bir iş çıkarıyoruz, bu zaferi hak ediyoruz, fakat bu maç bitti. Gelecek hafta bir sonraki maça uyum sağlamamız gerekiyor. Her kupayı kazanmak istiyoruz, her maç önemli, rakip kim olursa olsun. Önemli olan bir sonraki maçı kazanmak, bu maç bitti. Bir sonrakini düşünmeliyiz" dedi.
Benfica forması giyen bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü içinse şu ifadeler kullanıldı:
"Bir başka iddialı oyun. Tempoyu belirliyor. Kırmızı ziyafetin son golünün başlangıcında serbest vuruşu o kullandı."
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