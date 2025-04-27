Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı: Benfica evinde farklı kazandı!

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı AVS'yi 6-0 mağlup etti.

Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı: Benfica evinde farklı kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:38

Portekiz Premier Lig'de 31. hafta maçında Benfica, sahasında AVS'yi konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 8. dakikada Tomas Araujo, 23. dakikada Vangelis Pavlidis, 26. dakikada Zeki Amdouni, 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada Andrea Belotti ve 82. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 1 ASİST VE 1 GOL

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Orkun Kökçü ise ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Benfica, bitime 3 hafta kala ligdeki liderliğini maç fazlasıyla sürdürdü. AVS ise 24 puanla düşme potasında 16. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Benfica, Estoril deplasmanında olacak. AVS, sahasında Boavista'yı konuk edecek.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica

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