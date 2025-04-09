Formuyla dikkatleri topladı: Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiği iddia edildi.
Benfica'nın Portekiz Premier Ligi'nde deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti büyük ses getirmişti. Pavlidis'in hat-trick ile damga vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı.
Maça özellikle Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan da etkilendi.
UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR
TBR Football'da yer alan habere göre; Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.
Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
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