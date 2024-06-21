Portekiz'in hocasından Türkiye yorumu: 'Hücum futbolu oynuyorlar ama...'
Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, cumartesi günü oynayacakları Türkiye maçı hakkında basın mensuplarına konuştu. Martinez, "Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar. Onlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Martinez, "Türkiye, Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım. Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor. Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar. Onlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Arda Güler'in performansına değinen Martinez, "Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yapan bir oyuncu. Montella çok iyi bir takım yaratmış. Arda Güler'in oyunu Türkiye'nin güçlü oyunu için önemli olacaktır ama bunlara önlem aldık. Türkiye'nin de bizim de 3 puanımız var, iki takımın da kazanarak gruptan çıkmak zorunda olduğunu bir maça çıkacağız" dedi.
RONALDO İÇİN ÇARPICI YANIT
Martinez, "Suudi Arabistan Ligi'ne baktığımızda maç yoğunluğu çok düşük, Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'nda yer alabilmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Önümüzde de çok güçlü bir Türk taraftar atmosferi olacak. Bu kadar fazla turnuvada yer almış bir oyuncuyu 'Neden çağırdınız?' gibi bir soru sorulmasını anlamıyorum. Türkiye'ye karşı kolay bir maç beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- Milli yıldıza Alman devi talip!
- 'Hücum futbolu oynuyorlar ama...'
- Avusturya 3 puanı 3 golle aldı!
- Portekizli yıldızdan milli takıma büyük övgü!
- Alman yıldızdan 'Kartal' pozu!
- Fenerbahçeli oyuncudan iddialara yanıt!
- Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
- Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- Kaya Sabancı kimdir?
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- 3.500 yıllık Mısır mumyasından Simpsons karakteri çıktı