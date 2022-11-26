Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki rekorlarını güncelledi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:28

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda rekorlarına yenlierini ekledi.

Premier Lig ekibi Manchester United ile yolları ayırma kararı alan yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

Gana karşısında turnuvanın ilk maçına çıkan Ronaldo, performansıyla futbolseverlere güzel anlar yaşattı.

5. kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, rekor listesini güncelledi.

Ronaldo'nun Katar'daki ilk maçında kırdığı rekorlar şu şekilde:

Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl 6 ay) ve en yaşlı futbolcusu (37 yıl 9 ay).

Dünya Kupalarında 7 kezle en çok maçın oyuncusu seçilen kişi.

Üst üste 10 büyük turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.

5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu.

Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.

5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek oyuncu.