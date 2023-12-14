Porto 5 golle turu aldı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 07:07

Güncelleme: 14.12.2023 - 07:07

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Porto, sahasında Shakhtar ile karşılaştı.

Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 5-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 43. dakikalarda Galeno, 62. dakikada Taremi, 76. dakikada Pepe, 82. dakikada Conceiçao kaydetti. Shakhtar'ın golleri 29. dakikada Sikan, 71. dakikada Eustaquio (K.K.) ve 88. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Son iki maçta gol atan Pepe, Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını geliştirdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye çıkaran Porto, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı. Shakhtar ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Porto, Barcelona ile puanını eşitlese de iki averajla ikinci sırada kaldı.