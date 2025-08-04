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Porto'dan şaşırtan transfer açıklaması: Taraftarın önüne sürpriz olarak çıktı!

Porto'dan şaşırtan transfer açıklaması: Taraftarın önüne sürpriz olarak çıktı!

4.08.2025 09:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Porto'dan şaşırtan transfer açıklaması: Taraftarın önüne sürpriz olarak çıktı!

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto, yeni transferi Luuk de Jong'u yeni sezon tanıtımında açıkladı.

Porto, yaptığı transferle taraftarları dahil herkesi şaşırttı.

Porto, son olarak PSV Eindhoven forması giyen Luuk de Jong transferini stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıkladı. Daha önce basına hiç düşmeyen ve hiçbir yerde duyurulmayan transfer, taraftarların önüne sürpriz olarak çıktı.

PORTO'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Luuk De Jong'u kadrosuna katan Porto, daha önce kulübün resmi hesaplarından duyurulmayan ve basına haber olarak düşmeyen transferi, stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıkladı.

"KABUL EDİN BEKLEMİYORDUNUZ"

Taraftarları şaşırtan transfer, "Kabul edin, bunu beklemiyordunuz" başlığıyla da sosyal medyadan duyuruldu.

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