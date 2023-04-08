Porto deplasmanda Benfica’yı devirdi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:20

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:20

Portekiz Süper Ligi’nin 27. haftası dev bir maça sahne oldu. Luz Stadyumu’nda Benfica, Porto’yu konuk etti.

Mücadelenin 10. dakikasında Diogo Costa’nın kendi kalesine attığı golle Benfica 1-0 öne geçti. Konuk ekip Mateus Uribe’nin 45. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı ve takımlar 1-1’lik skorla soyuma odasına gittiler. Karşılaşmanın 54. dakikasında Mehdi Taremi’nin golüyle Porto 2-1 öne geçti.

Müsabakada başka gol olmayınca Porto, O Classico derbisinde gülen taraf oldu. Porto bu galibiyetle Benfica’nın 12 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Bu sonucun ardından Benfica 71 puanla liderliğini korurken, Porto puanını 64’e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.