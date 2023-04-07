Ankaragücü - İstanbulspor maçında 19 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Ankaragücü - İstanbulspor karşılaşması 19 yıl sonra bir ilke sahne olacak.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Alt sıralara yakından ilgilendiren maç yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Sarı-lacivertlilerde Emre Kılınç ile Kevin Malcuit sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler İstanbulspor maçında sarı kart görürse, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
19 YIL SONRA ANKARA'DA SÜPER LİG'DE KARŞILAŞACAKLAR
İki takım Süper Lig'de yaklaşık 19 yıl sonra Ankara'da birbirlerine rakip olacak.
MKE Ankaragücü ile İstanbulspor arasında Ankara'da son Süper Lig maçı 14 Ağustos 2004'te oynanmış ve gol sesi çıkmamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Albümüyle korkuttu
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış
- Çetin: İnce ile görüştüm, 'benim meselem değil' dedi