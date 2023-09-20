Porto deplasmanda rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Porto deplasmanda ağırladığı Shakhtar Donetsk'i mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 02:46
Porto deplasmanda rahat kazandı
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Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Porto, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Wenderson Galeno, 29. dakikada Mehdi Taremi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golünü Kevin Kelsy 13. dakikada kaydetti.

Porto bu galibiyetle ilk maçında 3 puanı alırken, Shakhtar Donetsk grubu 0 puanla açmış oldu.

Porto bir sonraki karşılaşmada sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Shakhtar Donetsk, Antwerp deplasmanına konuk olacak.


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