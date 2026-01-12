Cumhuriyet Gazetesi Logo
Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!

Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!

12.01.2026 16:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Porto, Francesco Farioli ile sözleşme uzattı!

Porto, 36 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Portekiz Süper Lig ekiplerinden Porto'da Francesco Farioli ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Porto, 36 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini uzattı.

Francesco Farioli'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.

27 MAÇTA 23 GALİBİYET

Francesco Farioli sezon başında imza attığı Porto'da 27 maça çıktı. Porto şu ana kadar 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TÜRKİYE'DE BAŞLADI

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe başlayan Francesco Farioli daha sonra Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.

İlgili Konular: #porto #francesco farioli #Sözleşme

İlgili Haberler

Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!
Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti.
Namağlup Porto deplasmanda çok rahat!
Namağlup Porto deplasmanda çok rahat! Porto, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alverca'yı 3-0 mağlup etti.
Lider Porto'yu takibini sürdürdü: Sporting Lizbon, 4 golle kazandı!
Lider Porto'yu takibini sürdürdü: Sporting Lizbon, 4 golle kazandı! Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon, Rio Ave'yi 4-0 mağlup etti ve lider Porto'yu takibini sürdürdü.