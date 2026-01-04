Cumhuriyet Gazetesi Logo
Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!

4.01.2026 23:34:00
Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Santa Clara ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio de Sao Miguel'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Samu attı.

DENİZ GÜL FORMA GİYDİ

Milli forvet Deniz Gül, 79. dakikada Pepe yerine oyuna dahil oldu.

Ligde oynadığı 17 maçın 13'ünde kalesini gole kapatan ve 16. galibiyetini alan Porto, puanını 49'a yükseltti. Santa Clara ise 16 puanda kaldı.

Porto, gelecek hafta Vitoria Guimaraes'e konuk olacak. Santa Clara ise Nacional deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #porto #portekiz ligi #Santa Clara #Deniz Gül

