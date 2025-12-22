Cumhuriyet Gazetesi Logo
Namağlup Porto deplasmanda çok rahat!

Namağlup Porto deplasmanda çok rahat!

22.12.2025 23:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Namağlup Porto deplasmanda çok rahat!

Porto, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alverca'yı 3-0 mağlup etti.

Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Porto, Alverca'ya konuk oldu.

Complexo Desportivo FC Alverca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto, 3-0'lık skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 29. ve 69. dakikalarda Borja Sainz ile 57. dakikada Alan Varela kaydetti.

NAMAĞLUP UNVANI DEVAM ETTİ

Porto, Portekiz Premier Lig'inde namağlup unvanını korudu.

Francesco Farioli'nin ekibi Porto, bu sonucun ardından puanını 43 yaptı. Alverca, 17 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Porto, AVS'yi konuk edecek. Alverca, Estoril deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #porto #portekiz ligi #francesco farioli

İlgili Haberler

Ismail Jakobs'tan eleştirilere tepki: 'Yatağımın yanında mı oturuyorsun?'
Ismail Jakobs'tan eleştirilere tepki: 'Yatağımın yanında mı oturuyorsun?' Galatasaray'ın 26 yaşındaki Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs, katıldığı bir YouTube kanalında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Süper Lig'de 17 hafta tamamlandı: İşte ilk yarının öne çıkanları...
Süper Lig'de 17 hafta tamamlandı: İşte ilk yarının öne çıkanları... Süper Lig'de 17. haftanın kapanması ile birlikte ilk devre sona erdi. Galatasaray ilk yarıyı zirvede tamamlarken Fenerbahçe ise namağlup unvanını koruyor.
Metin Diyadin Gençlerbirliği'ndeki hedefini açıkladı: 'Bu zorlu süreçten güzel çıkıp...'
Metin Diyadin Gençlerbirliği'ndeki hedefini açıkladı: 'Bu zorlu süreçten güzel çıkıp...' Kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından görüşlerini aktardı.