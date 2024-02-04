Porto kendi evinde kayıp! Liderlik yarışından uzaklaştı...
Porto, Portekiz Ligi'nin 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.
Portekiz Ligi 20. hafta karşılaşmasında Porto kendi sahasında ağırladığı Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.
Porto bu beraberlikle birlikte puanını 45'e çıkartıp lider Sporting Lizbon'un 1 maçı eksik şekilde 4 puan arkasında kaldı.
Rio Ave ise 18 puanda kaldı.
Porto bir sonraki karşılaşmasında Arouca deplasmanına giderken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.
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