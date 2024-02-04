Porto kendi evinde kayıp! Liderlik yarışından uzaklaştı...

Porto, Portekiz Ligi'nin 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:20
Porto kendi evinde kayıp! Liderlik yarışından uzaklaştı...
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Portekiz Ligi 20. hafta karşılaşmasında Porto kendi sahasında ağırladığı Rio Ave ile 0-0 berabere kaldı.

Porto bu beraberlikle birlikte puanını 45'e çıkartıp lider Sporting Lizbon'un 1 maçı eksik şekilde 4 puan arkasında kaldı.

Rio Ave ise 18 puanda kaldı.

Porto bir sonraki karşılaşmasında Arouca deplasmanına giderken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.


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