Porto, Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı

Porto, 18 yaşındaki oyuncusu Rodrigo Mora'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Porto, Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:47

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Porto, 18 yaşındaki genç yıldız orta saha oyuncusu Rodrigo Mora ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Portekiz ekibi, genç yıldızın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatırken, serbest kalma bedelini 70 milyon Euro olarak belirledi.

Porto formasıyla 35 maça çıkan genç orta saha, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.


Etiketler: #Rodrigo Mora #porto #Portekiz
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