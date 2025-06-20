Potanın Perileri, gruptaki son maçında Yunanistan ile karşılaşacak!

Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile İsviçre, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.