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Potanın Perileri'nden EuroBasket'te ilk galibiyet!

Potanın Perileri'nden EuroBasket'te ilk galibiyet!

19.06.2025 19:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Potanın Perileri'nden EuroBasket'te ilk galibiyet!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci maçında karşılaştığı İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Potanın Perileri 67-91 kazandı.

1. Çeyrek: 13-27

Devre: 34-51

3. Çeyrek: 53-68

İLK MAÇI KAYBETMİŞTİK

Ay-Yıldızlı ekip, organizasyonun ilk maçında Fransa'ya 71-69 mağlup olmuştu. İsviçre ise ev sahibi Yunanistan'a 87-65 kaybetmişti.

Potanın Perileri gruptaki son maçına 21 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.30'da Yunanistan karşısında çıkacak.

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