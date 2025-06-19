Potanın Perileri'nden EuroBasket'te ilk galibiyet!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Potanın Perileri 67-91 kazandı.
1. Çeyrek: 13-27
Devre: 34-51
3. Çeyrek: 53-68
İLK MAÇI KAYBETMİŞTİK
Ay-Yıldızlı ekip, organizasyonun ilk maçında Fransa'ya 71-69 mağlup olmuştu. İsviçre ise ev sahibi Yunanistan'a 87-65 kaybetmişti.
Potanın Perileri gruptaki son maçına 21 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.30'da Yunanistan karşısında çıkacak.