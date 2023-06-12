Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 12.06.2023 - 17:53

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:53

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten, geçirdiği sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki 12 kişilik kadro şöyle:

Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Teaira McCovan, Meltem Yıldızhan, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner, Elif Bayram, Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek, Derin Erdoğan.

Ay-yıldızlılar, Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde yapılacak şampiyonada D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek. Grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak milliler, ilk müsabakasını 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan'a karşı oynayacak. A Milli Takım, 16 Haziran Cuma günü Macaristan ve 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile karşılaşacak.