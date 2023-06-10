Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin maç programı açıklandı
Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki final serisinin ilk maçı 13 Haziran Salı günü oynanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin ilk maçı, 13 Haziran Salı günü İstanbul'da yapılacak.
Final serisinde 3 galibiyet alacak ekip şampiyonluğa ulaşacak. Seride ilk 2 karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde şampiyon İstanbul'daki karşılaşmada belli olacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off final serisinde ilk 3 karşılaşmanın programı şöyle:
13 Haziran Salı:
20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
15 Haziran Perşembe:
20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
17 Haziran Cumartesi:
18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
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