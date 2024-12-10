Premier Lig devinden flaş Heung Min Son hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Tottenham'da forma giyen Heung Min Son'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Uzun yıllar Tottenham forması giyen ve İngiliz ekibinin efsanesi haline gelen Heung Min Son ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Todofichajes'te yer alan habere göre; Manchester United, sezon sonunda takımı ile olan sözleşmesi sona erecek olan Güney Koreli yıldızı fırsattan istifade edip renklerine bağlamak istiyor.
AMORIM BASKI YAPIYOR
Ruben Amorim'in bu transfer için oldukça hevesli olduğu ve yönetimin bu operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandırması adına baskı yaptığı kaydedildi. Bu transferin, kulübün son yıllarda hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği prestiji yeniden kazanmasına yardımcı olabileceği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda takımı ile 16 maça çıkan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.
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