Arsenal dev maçta Manchester United'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, dev maçta Manchester United'ı 2-0 yendi.

Arsenal dev maçta Manchester United'ı mağlup etti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:56

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Büyük bölümü düşük tempoda geçen mücadelede Arsenal, 54. dakikada Jurrien Timber'in golüyle 1-0 öne geçti. Topçular, 73. dakikada Saliba'nın köşe vuruşundan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.

Mücadele 2-0 sona ererken Arsenal, Liverpool'un puan kaybettiği haftada zirve takibini sürdürdü.

Arteta ve öğrencileri, haftayı 28 puanla 3. sırada kapattı. Manchester United ise 19 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.


Etiketler: #Arsenal #manchester united #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Arsenal, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı!

Arsenal, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı!
Arsenal, West Ham karşısında şov yaptı!

Arsenal, West Ham karşısında şov yaptı!
Hakan Çalhanoğlu Arsenal'ı yıktı: Inter'den üst üste 3. galibiyet!

Hakan Çalhanoğlu Arsenal'ı yıktı: Inter'den üst üste 3. galibiyet!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler