Arsenal dev maçta Manchester United'ı mağlup etti!
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, dev maçta Manchester United'ı 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Büyük bölümü düşük tempoda geçen mücadelede Arsenal, 54. dakikada Jurrien Timber'in golüyle 1-0 öne geçti. Topçular, 73. dakikada Saliba'nın köşe vuruşundan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.
Mücadele 2-0 sona ererken Arsenal, Liverpool'un puan kaybettiği haftada zirve takibini sürdürdü.
Arteta ve öğrencileri, haftayı 28 puanla 3. sırada kapattı. Manchester United ise 19 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.
Etiketler: #Arsenal #manchester united #İngiltere Premier Lig
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