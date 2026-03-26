Premier Lig devinden Khvicha Kvaratskhelia harekatı!

26.03.2026 09:59:00
Yeni sezon öncesi hücum hattında köklü bir değişime hazırlanan Arsenal'in Khvicha Kvaratskhelia transferi için ilk ciddi adımı attığı iddia edilirken, 25 yaşındaki oyuncunun temsilcilerinin, Londra ekibine "yeşil ışık" yaktığı öne sürüldü.

Premier Lig’de şampiyonluk iddiasını her sezon daha da güçlendiren Arsenal, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla hücum rotasyonunu elit seviyeye taşımayı hedefliyor. 

Independent'ın haberine göre; bu doğrultuda belirlenen en önemli hedef ise PSG'nin Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia oldu.

TEMSİLCİLERİNDEN OLUMLU YANIT GELDİ

Transferin en kritik noktası ise oyuncu tarafındaki istek. Habere göre; Kvaratskhelia’nın menajerleri, Arsenal’ın sunduğu projeye ve Premier Lig fikrine son derece sıcak bakıyor. 

Olası bir resmi teklifin değerlendirmeye alınacağı bilgisinin kulübe ulaşması üzerine, Arsenal yönetiminin görüşmeleri hızlandırma kararı aldığı belirtildi.

PARİS’TEKİ İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR

Napoli'deki efsane performansının ardından PSG'ye transfer olan yıldız isim, Fransa’da da kalitesinden ödün vermedi.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda sahne aldığı 37 maçta 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Arteta’nın sistemine en uygun isimlerden biri olarak görülüyor.

İlgili Konular: #psg #Arsenal #Khvicha Kvaratskhelia

