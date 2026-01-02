Premier Lig ekibinden Arda Güler için dev teklif hazırlığı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arda Güler'in tam istediği özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. İspanyol çalıştırıcının milli yıldızı takımında görmeyi çok istediği ifade edildi.

DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Arteta'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Arsenal'in ise 80 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

XABI ALONSO AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Arsenal'in bu teklifi ara transfer dönemi için kiralama ve sezon sonu da zorunlu satın alma opsiyonunu içeriyor. Ancak Xabi Alonso'nun bu transfere onay vermeye niyeti yok.

Alonso, sezon başından bu yana her karşılaşmada süre verdiği milli futbolcunun takımdan ayrılığına sıcak bakmıyor. Haberde Real Madrid'in tutumu, "Arda Güler'in Real Madrid'e olan bağlılığı , özellikle genç yetenekleri nasıl geliştireceğini bilen bir teknik direktörün rehberliğinde, sağlam görünüyor" ifadeleriyle aktarıldı.