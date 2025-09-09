Premier Lig takımından Jose Mourinho'ya kanca!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

POSTECOGLOU FAVORİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

MOURINHO DA ADAY

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi.