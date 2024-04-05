Premier Lig'de 7 gollü nefes kesen mücadele!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Manchester United'ı 4-3 yendi. Chelsea'nin son iki golü 90+10 ve 90+11'de Cole Palmer'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:22
Premier Lig'de 7 gollü nefes kesen mücadele!
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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

Chelsea, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve 4'te Conor Gallagher ile 19'da Cole Palmer'in penaltıdan attığı gollerle 20 dakika dolmadan 2-0 öne geçti.

Manchester United, şoktan çabuk uyandı. Erik ten Hag'ın ekibinde Alejando Garnacho, 34'te attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Manchester United, 39'da Bruno Fernandes'in attığı golle devreye 2-2 ile gitti.

Manchester United, 67'te Alejando Garnacho'nun attığı golle 2-0'dan geri dönerek 3-2 öne geçti. Chelsea, Cole Palmer'in 90+10'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Chelsea, bir dakika sonra ise yine Palmer'le 4-3 öne geçti ve sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, 43 puana yükseldi. Manchester United 48 puanda kaldı.

Chelsea, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Manchester United, Premier Lig'de bir sonraki maçında sahasında Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. 


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