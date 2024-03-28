Genç oyuncudan Chelsea'ye bir kötü haber daha!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:27

Güncelleme: 28.03.2024 - 07:27

Chelsea'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Romeo Lavia'dan bir kötü haber daha geldi.

TEKRAR SAKATLANDI

İngiliz devinin 7 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki Belçikalı, iyileşme sürecinde tekrar sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada Lavia'nın sezonu kapattığı ifade edildi.

32 DAKİKA OYNADI

Genç yıldız, Chelsea'de yalnızca 32 dakika süre alabildi.

Belçikalı ön libero, geçen sezon Southampton formasıyla 35 maçta birer gol ve asistlik performans gösterdi.