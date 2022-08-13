Premier Lig'de Brentford'dan tarihi galibiyet! Manchester United'ı 4 golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın kötü gidişi devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda karşılaştığı Brentford'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de 2. hafta maçında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde ilk hafta sahasında Brighton'a kaybeden Manchester United, bu kez de deplasmanda Brentford'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikada Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.
Manchester United'da 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo maça ilk 11'de başladı ama takımının farklı mağlubiyetine engel olamadı.
Bu sonucun ardından teknik direktör Erik ten Hag'ı başta eski futbolcu Rio Ferdinand olmak üzere birçok isim sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada da Hollandalı teknik direktör için öfke dolu yorumlar yapıldı.
Brentford'da milli futbolcu Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı.
Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Brentford puanını 4 yaptı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak. Brentford, Fulham'a konuk olacak.
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