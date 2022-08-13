Premier Lig'de Arsenal, Leicester City'yi devirdi!
İngiltere Premier Lig'de Arsenal kendi evinde konuk ettiği Leicester City'yi 4 golle mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, sahasında Leicester City'yi ağırladı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal, 4-2'lik skorla kazandı. Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23 ve 35. dakikalarda Gabriel Jesus, 55. dakikada Granit Xhaka ve 75. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Arsenal'in yeni transferi Jesus, attığı iki golün yanı sıra, diğer iki golde de asist yapan isim olmayı başardı.
Konuk Leicester City'nin golleri 53. dakikada William Saliba (Kendi kalesine) ve 74. dakikada James Maddison'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. 2 haftada galibiyet alamayan Leicester City, 1 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına gidecek. Leicester City, sahasında Southampton'u ağırlayacak.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- Vali Davut Gül iterek engelledi!
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'