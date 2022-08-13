Premier Lig'de Manchester City ikide iki yaptı!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi evinde ağırladığı Bournemouth'u 4 golle geçti.
İngiltere Premier Lig'de 2. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada İlkay Gündoğan, 31. dakikada Kevin de Bruyne, 37. dakikada Philip Foden ve 79. dakikada Jefferson Lerma (kendi kalesine) kaydetti.
Erling Haaland, Manchester City'de maça 11'de başladı ve İlkay Gündoğan'ın golünde asisti yaptı. Haaland, 74. dakikada yerini Julian Alvarez'e bıraktı. İlkay Gündoğan ise 65'te kenara geldi ve yerine Bernardo Silva girdi.
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 6'ya yükseltti. Bournemouth 3 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Newcastle'a konuk olacak. Bournemouth, Arsenal'i ağırlayacak.
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