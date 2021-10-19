Premier Lig'de gündem Newcastle United

19 Ekim 2021 Salı, 13:54

Newcastle United'ın Suudi Arabistan merkezli konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından Premier Lig kulüpleri acil toplantı yaptı.

Guardian'ın haberine göre Premier Lig kulüplerinin büyük bölümü Newcastle United'ın satın alınmasının sonra kendilerine ekonomik avantajlar sağlayacak anlaşmalarının adil finansal rekabeti ortadan kaldırılacağını düşünerek, bunu önleyecek ve adil finansal rekabetin sağlanması için tedbir alınması istedi. Bu sebeple Premier Lig'deki mali kuralların değişmesi istendi.

Bu satışa Premier Lig yetkilileri karşı çıkmasa da rakipler fazlasıyla tedirgin oldu. Endişenin nedeni ise Newcastle United kulübünün kasasına girecek olan astronomik rakamlar.

Siyah Beyazlı ekibin, sponsorluk anlaşmalarıyla Premier Lig'deki mücadele dengesini sarsacağı düşünülüyor.

NEWCASTLE VE MANCHESTER CITY KARŞI ÇIKTI

18 kulüp, Newcastle'ın sponsorluk anlaşmalarının engellenmesi yönünde oy kullandı. Newcastle ve Manchester City ise hayır oyu verdi.