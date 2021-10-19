Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından dev hamle gelecek

19 Ekim 2021 Salı, 13:28

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta, Kim Min-Jae'nin kırmızı kart ile oyun dışı kalması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u harekete geçirdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Trabzonspor maçındaki hakem yönetimi, özellikle Min-Jae Kim'in 23. dakikada kırmızı kart görmesi, sarı-laciverttilere 'çizmeleri' giydirdi.

Başkan Ali Koç'un maç sonrası açıklamalalarıyla üzerinde durduğu hakem sistemindeki köklü değişim için yarın kritik gün. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yarınki gündemi, TFF'deki, özellikle de MHK'deki değişiklikler olacak.

Ali Koç'un başını çektiği kulüpler, 'bataklığı kurutma'ya daha büyük önem veriyor. KBV Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki kulüpler, köklü değişimin hızlandırılması için devreye girecek. Avrupa'nın büyük liglerinin uyguladığı sistemi benimseyip Türk futboluna arzulanan huzurun getirilmesi, Koç ve kulüplerin hedefi.

İstenen değişiklikler şöyle:

1-Kurul seçimleri: TFF kurullarının özellikle de MHK'nin ayrı seçilmesi için tüzük değişsin.

2-Hakem kurulu: Hakem isimleri, üç kişilik bir grupla değil, çoculcu şekilde belirlensin.

3- Atamalar kurayla: Hakemler atamaları, maçın zorluğuna göre derecelendirilip kurayla yapılsın.

4-Raporlar Açıklansın: Gözlemci ve hakem raporları ile notları her hafta açıklansın, şeffaf olsun.

5-VAR birimi kurulsun: MHK'de bir VAR birimi kurulsun. VAR hakemliği ile saha içi hakemliği ayrıldın.

8-Akrabalık sınırlansın: Hakemlik içindeki baba-oğul, amca-kardeş gibi akrabalık ilişkileri azaltılsın.

FENERBAHÇE’NİN İSYANI VAR

1- Kim'e gösterilen sarılar: Min-Jae Kim'e gösterilen iki sarı kartın da haksız olduğu savunuluyor. Süper Lig'deki pek çok maçta benzer müdahalelere faul verilmediği ifade ediliyor.

2- Hakemin vücut hali: Hakem Ali Şansalan'ın Fenerbahçeli futbolculara kart gösterirken yaptığı mimikler ve sert reaksiyonları eleştirildi. ‘Hakem kötü niyetli' yorumları yapıldı.

3- Bakasetas'ı korudu: Akan oyunda Bakasetas ile Valencia arasındaki itişmeyi engelleyen Ali Şansalan'ın Trabzonsporlu futbolcuyu, görmesi olası karttan koruduğu öne sürüldü.

4- Takımlara eşit değildi: Fenerbahçelilere göre Trabzonsporlu Nwakaeme'nin şiddetli itirazlarına sarı kart gösterilmezken Luiz Gustavo'nun benzer itirazına hemen sarı çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol kamuoyunun gündemine kritik sorularla geldi. Futbolun üzerindeki sis perdesinin aralanması gerektiğini anlatan ve “Buramıza kadar geldi, artık külahları değişme vakti” diyen Ali Koç, şu kritik soruları sordu: