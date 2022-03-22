Premier Lig'de protestocular neden kendilerini kale direklerine bağlıyor?

22 Mart 2022 Salı, 09:36

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Son dönemde İngiltere Premier Ligi'ni izlediyseniz, maçlarda sıra dışı duraklamalar olduğunu fark etmişsinizdir.

Dahası, bunun oyuncuların sahada yaptıkları veya VAR incelemeleriyle de alakası yok.

Sahaya giren protestocular bir süredir kendilerini kale direklerine bağlıyor, kelepçeliyor veya yapıştırıyor.

Bugüne kadar dört maçta sahaya protestocu girdi, bunların bir kısmı hedeflerini gerçekleştirebildi.

17 Mart'ta Everton-Newscastle maçı, 21 yaşındaki Louis McKechnie'nin kendisini kale direğine bağlaması nedeniyle durdu.

Güvenlik görevlileri McKechnie'yi direkten sökebilmek için cıvata kesicilerle uğraşmak zorunda kaldı.

Sonunda polis, taraftarların yuhalamaları arasında genci sahadan çıkardı.

Merseyside polisi gencin tutuklandığını açıkladı.

Protestoların arkasında kim var?

Protestoları Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı bir grup düzenliyor.

Çeşitli grupların bir araya gelmesiyle oluştuklarını belirten bu grup hükümetin petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtları çıkarmayı ve kullanmayı yasaklamasını talep ediyor.

Yenilenebilir enerjiye geçiş ve daha iyi izolasyon gibi uzun ve kısa vadeli talepleri var.

İnternet sitelerinde "Dünyanın iklim sisteminde geri dönüşü olmayan değişimlerin önüne geçmek için fosil yakıtlara bağımlılığımızı acilen sonlandırmamız gerekiyor" ifadeleri yer alıyor.

Getty Images Arsenal-Liverpool maçında kendini kale direğine yapıştıran bir protestocu

Taktikleri tanıdık. Daha önce Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Insulate Britain (Britanya'yı Yalıtın) grupları da, taleplerini kamusal alanda daha görünür kılmak için benzer "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri" düzenlemişti.

Bazıları da bu tür eylemlerin insanların hayatını kesintiye uğratmasını eleştirmişti.

Everton maçındaki protestonun ardından maçın sunucusu Gary Lineker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu genç adamın yöntemini onaylamasanız da mesajı doğru: Geleceğimiz vahim" dedi.

Protestocular neler söylüyor?

Protestolara katılanlar, internet üzerinden paylaştıkları videolar ve mesajlarla bunu neden yaptıklarını anlatıyor.

16 Mart'ta Arsenal Liverpool maçında kendini kale direğine kilitleyen Kai, "Aşırı hava olaylarının gıdaya erişimimizi kısıtlaması nedeniyle benim veya sevdiklerimin gıdaya erişemediği bir gelecek istemiyorum. Milyarlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasını istemiyorum" diyor ve ekliyor:

"İklimimizin kontrol edemezsek, ki şu anki gidişatımız tam olarak bu yönde, herkesi ve her şeyi riske atmış oluruz.

"Benim neslimin bir geleceği yok."

Getty Images Tottenham Hotspur-West Ham maçında sahaya giren dört protestocudan biri

Louis ise "Sene 2022, artık izlemekle yetinmeyip harekete geçme zamanı. Acil bir durumda olduğu gibi davranmamız gerekiyor" diyor.

Cuma günü Wolves-Leeds maçında sahaya giren Christy de "Bundan en çok sıradan insanlar zarar görecek. Halka güveniyorum ve halkın bunun ne kadar ciddi olduğunu bilmesi gerekiyor" diyor.

Tottenham-West Ham maçı öncesi konuşan 22 yaşındaki Nathan da "Dünya çapında milyonlarca insan futbol izlemek yerine hayatlarını kurtarmak için mücadele ediyor. Bunu bir kenardan izleyemeyiz. Sıradan insanlar buna itiraz etmeli" diyor.

Grup spor karşılaşmalarının yanı sıra Bafta Ödülleri'ne de gitti.

Getty Images Bafta Ödülleri'ndeki Just Stop Oil protestocuları

Just Stop Oil, bu haber yayınlanana kadar BBC'nin sorularına yanıt vermedi.