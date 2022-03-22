Balotelli'den İtalya'ya uyarı: Türkiye küçümsenmemeli

22 Mart 2022 Salı, 09:22

Ocak ayında üç yıl aranın ardından İtalya Milli Takımı'na çağrılan, ancak Roberto Mancini'nin Kuzey Makedonya ile oynanacak 2022 Dünya Kupası play-off maçının kadrosunda yer vermediği Mario Balotelli, ülke basınına konuştu.

Kulüp kariyerinde kazandıklarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Mario Balotelli, buna karşın milli takımla bazı şeyleri kazanmak istediğini söyledi. Balotelli, "Asla geç değil" derken, "Yaptıklarımdan dolayı mutluyum. Kulüpler düzeyinde her şeyi kazandım. Sadece ulusal düzeyde bazı şeyleri özlüyorum. Tek pişmanlığım bu ve asla geç değil" dedi.

Perşembe günü İtalya'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası play-off maçının kadrosunda yer almayan Balotelli, "Umarım İtalya, Dünya Kupası'na gider. Makedonya kağıt üzerinde İtalya'ya göre daha zayıf bir takım ama küçümsenecek bir takım da değil" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KÜÇÜMSENMEMELİ"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a bu sezon başında attığı imza ile adından sıkça söz ettiren İtalyan yıldız, İtalya'nın bir sonraki turdaki muhtemel rakiplerinden Türkiye için ise, "Türkiye küçümsenmemeli" diye konuştu.

Kariyerinin en güzel anlarından birinin EURO 2012'de Almanya'ya attığı gol olduğunu kaydeden tecrübeli golcü, "O sevinç spontane gelişti. O zamanlar daha zayıftım tabii" dedi.