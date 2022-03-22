Adanaspor-Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Çoşkunses’ten yanlış kırmızı kart

22 Mart 2022 Salı, 09:06

Spor Toto 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın 86. dakikasında yaşanan bir pozisyonda, maçın hakemi Reşat Onur Çoşkunses’in Adanasporlu Youssef Ait Bennasser’e kırmızı kart göstermesi karşılaşmada ses getirdi.

86. dakikada 1-1'lik skorla devam eden Adanaspor-Eyüpspor maçında, Adanasporlu Evren'in faul yaptığı pozisyonu avantaja oynatan hakem Reşat Onur Coşkunses, devamında Bennaser için faul düdüğü çaldı.

Faul düdüğü sonrası Adanasporlu Evren'in avantaj pozisyonundan kart görmesi beklendi. Ancak hakem Reşat Onur Coşkunses, faulü yapanın aynı oyuncu olduğunu düşünerek Bennaser'e üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Evren'in 'Faulü ben yaptım hocam' demesinin ardından 4. hakemin de uyarısıyla Bennaser'in kırmızı kartı iptal edildi.

“AZ DAHA FACİAYLA BİTİYORDU”

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakemin yönetimi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Çok ağır bir maç oynadık iki takım adına da. Hem bizim play-off iddiamızın devam etmesi için rakibimizin de ilk iki iddiasının devam etmesi için önemli bir maçtı. Hakemin tutarlı olmayan yönetimiyle çok güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk. Çok daha güzel sonuçla buradan ayrılabilirdik.”