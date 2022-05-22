Premier Lig'de şampiyon belli oluyor!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool, bugün şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Watford ve Norwich'in ardından küme düşen üçüncü takım da belli oluyor.
Premier Lig'de 2021/22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.
Ligin zirvesinde yer alan Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Manchester City, Aston Villa'yı mağlup etmesi halinde Liverpool'un Wolverhampton karşısında alacağı sonuca bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Manchester City, Aston Villa karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk için Liverpool'un da Wolverhampton'a takılmasını bekleyecek.
37 maçta topladığı 89 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan gerisinde yer alan Liverpool ise Anfield'da Wolverhampton'ı konuk edecek.
Jurgen Klopp'un ekibine şampiyonluk için Wolverhampton karşısında alınacak galibiyet yeterli olamayacak. Liverpool, Wolverhampton'ı mağlup etmesi ve Manchester City'nin Aston Villa karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Puan eşiltiği halinde ne olacak?
90 puandaki Manchester City ve 89 puandaki Liverpool'un bugün alacağı sonuçlara göre iki takım da sezonu aynı puanda tamamlayabilir.
Manchester City, Aston Villa'ya yenilir, Liverpool da Wolverhampton ile berabere kalırsa iki takım da sezonu 90 puanda tamamlayacak.
Puan eşitliği halinde ise genel averaja bakılacak. 37 hafta sonunda Manchester City'nin 72, Liverpool'un ise 66 gollük averajı bulunuyor. Buna göre iki takımın paun eşitliği halinde genel averajda önde olan takım, şampiyon olacak.
Küme düşen son takım belli oluyor
Premier Lig'de bugün, şampiyonla birlikte küme düşen son takım da netlik kazancak. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Norwich City ve Watford'la birlikte ya Leeds United ya da Burnley lige veda edecek.
Son maçlar öncesinde Burnley ve Leeds United'ın 35 puanı bulunuyor. Genel averajı daha iyi olduğu için Leeds United'ın önünde yer alan Burnley, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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