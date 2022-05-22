Mbappe imzayı attı ortalık karıştı! La Liga'dan şikayet...
Real Madrid'e imza atmaktan vazgeçerek PSG'de kalan Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesinde alacağı iddia edilen ücret ortalığı karıştırdı. La Liga yönetimi UEFA'ya şikayet edecek.
La Liga devi Real Madrid ile uzun süredir sürdürdüğü görüşmeler sonunda son anda imza atmaktan vazgeçen Kylian Mbappe, takımı PSG'de kalarak yeni sözleşme imzaladı. Fransız ekibi Mbappe'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattıklarını açıkladı. Fransız futbolcunun yeni sözleşmesinde kazanacağı ücret kulüp tarafından henüz açıklanmazken, Avrupa basınında yer alan iddialar ortalığı karıştırdı.
Yıllarca Cristiano Ronaldo-Lionel Messi rekabetiyle dünyanın en çok izlenen liglerinden biri olan La Liga iki süper starın İspanya'dan ayrılmasıyla büyük değer kaybı yaşamıştı. Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi transferiyle lige olacak ilginin artacağın düşünen La Liga yönetiminin 23 yaşındaki oyuncunun PSG'de kalmasıyla bozuldu.
Mbappe 3 yılda 600 milyon Euro kazanacak
Ajansspor'un haberine göre, PSG Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için kasanın ağzını sonuna kadar açtı. Fransız ekibi 3 yıllık sözleşme karşılığında 23 yaşındaki süper yıldıza yıllık 100 milyon Euro'nun yanı sıra 300 milyon Euro da imza parası ödeyecek.
UEFA'ya şikayet edecekler
Mbappe'nin PSG'de kalmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşanan La Liga yönetimi, Fransız ekibinin genç yıldızı elinde tutabilmek için inanılmaz bir ücret ödeyecek olmasından da rahatsız oldu. Konu hakkında sert bir bildiri yayınlayan La Liga yönetimi PSG'yi, Mbappe'nin sözleşmesindeki ekonomik şartlara ilişkin UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu.
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