Premier Lig'den Sheffield United'a flaş ceza!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:06

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:06

ngiltere'de kulüplere mali yaptırımlar devam ediyor.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de Everton ve Nottingham Forest'a verilen puan silme cezalarının ardından Sheffield United da Finansa Fair Play'den dolayı puan silme cezası aldı.

Sheffield United, puan silme cezasının ardından gelecek sezona -2 puanla başlayacak.

LİGDE SON SIRADA

Bu sezon Premier Lig'de 31 maçta 3 galibiyet ve 7 beraberlikle 16 puan toplayan Sheffield, ligde son sırada yer alıyor. Sheffield'ın Premier Lig'den düşen ilk takım olması bekleniyor.