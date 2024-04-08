Everton'a bir ceza daha: Premier Lig'de yerleri değişti!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle puan silme cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 17:13
Everton'a bir ceza daha: Premier Lig'de yerleri değişti!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

KASIM AYINDA 10 PUANI SİLİNMİŞTİ

Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada yer alan Everton, 27 puanla 16. sıraya geriledi.

Everton'a 2023'ün kasım ayında da 10 puan silme cezası verilmiş, kulübün itirazı sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü.


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