Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

Ipswich Town, Champhionship son hafta maçında Huddersfield'i 2-0 mağlup etti ve Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:31
Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
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Ipswich Town, Champhionship son hafta maçında Huddersfield ile karşı karşıya geldi. 

Portman Road'da oynanan maçı Ipswich Town 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 27. dakikada Wes Burns, 48. dakikada Giraud-Hutchinson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Ipswich, Leicester'ın ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Böylelikle Ipswich, 22 yıl sonra Premier Lig'e çıkmış oldu.

Huddersfield Town ise sezonu 45 puanla 23. sırada bitirdi ve küme düştü.


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