Preussen Münster - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:05

Almanya'da kupa heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Sascha Hildmann'ın ekibi Preussen Münster ile karşılaşacak.

PREUSSEN MÜNSTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Preussenstadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

PREUSSEN MÜNSTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 7-0 mağlup etmişti.

Preussen Münster ise 3. ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lübeck ile 1-1 berabere kalmıştı.