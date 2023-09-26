Preussen Münster - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Preussen Münster ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:05
Preussen Münster - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya'da kupa heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Sascha Hildmann'ın ekibi Preussen Münster ile karşılaşacak.

PREUSSEN MÜNSTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Preussenstadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

PREUSSEN MÜNSTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 7-0 mağlup etmişti.

Preussen Münster ise 3. ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lübeck ile 1-1 berabere kalmıştı.


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