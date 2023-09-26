Preussen Münster - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Preussen Münster ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Almanya'da kupa heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Sascha Hildmann'ın ekibi Preussen Münster ile karşılaşacak.
PREUSSEN MÜNSTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Preussenstadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.
PREUSSEN MÜNSTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 7-0 mağlup etmişti.
Preussen Münster ise 3. ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lübeck ile 1-1 berabere kalmıştı.
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