PSG, Aston Villa'ya acımadı: Kendi evinde avantajı kaptı!

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

PSG, Aston Villa'ya acımadı: Kendi evinde avantajı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:07

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı konuk etti.

Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Mücadele ilk golü Aston Villa'dan Morgan Rogers kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Çok geçmeden 39. dakikada Desire Doue, Paris Saint-Germain'e beraberliği getiren golü kaydetti.

UZATMALARDA FARK İKİYE ÇIKTI

İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia 49. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise PSG'de Nuno Mendes, farkı 2'ye çıkartan golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3-1 galip gelen PSG, rövanş öncesi avantajı kaptı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan'da Villa Park'ta oynanacak. Bu eşlemeden galip çıkan takım, Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile yarı finalde rakip olacak.


Etiketler: #paris saint-germain #Aston Villa #uefa şampiyonlar ligi

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