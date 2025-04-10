PSG, Aston Villa'ya acımadı: Kendi evinde avantajı kaptı!
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı konuk etti.
Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Mücadele ilk golü Aston Villa'dan Morgan Rogers kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Çok geçmeden 39. dakikada Desire Doue, Paris Saint-Germain'e beraberliği getiren golü kaydetti.
UZATMALARDA FARK İKİYE ÇIKTI
İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia 49. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise PSG'de Nuno Mendes, farkı 2'ye çıkartan golü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3-1 galip gelen PSG, rövanş öncesi avantajı kaptı.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan'da Villa Park'ta oynanacak. Bu eşlemeden galip çıkan takım, Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile yarı finalde rakip olacak.
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