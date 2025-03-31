PSG Ligue 1'de adım adım şampiyonluğa koşuyor!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:59

Güncelleme: 31.03.2025 - 14:59

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edilirken, İngiltere'ye (Premier Lig) ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.

İspanya'da Barcelona, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Ara verilen İngiltere'de de Liverpool zirvede yer aldı.

PSG, ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM UZAKTA

Ligue 1'de deplasmanda Saint-Etienne'i 6-1 mağlup eden lider PSG, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta.

Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı.

Zirve takipçilerinden Monaco sahasında Nice'i 2-1 yenerken, Marsilya ise deplasmanda Reims'e 3-1 mağlup oldu.

Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.

PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

La Liga'da lider Barcelona, sahasında ağırladığı Girona'yı 4-1 mağlup etti.

Ligde üst üste 9. maçını kazanan Katalan ekibinin maçtaki gollerini Robert Lewandowski (2), Ferran Torres ile Ladislav Krejci kendi kalesine attı.

Son şampiyon Real Madrid, Leganes'i Santiago Bernabeu'da 3-2 yendi. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 62. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktığı maçta Real Madrid'in gollerini biri penaltıdan Kylian Mbappe (2) ve Jude Bellingham kaydetti.

Atletico Madrid ise deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak üst üste 3. maçında da galibiyete ulaşamadı.

La Liga'da 29. hafta maçlarının ardından lider Barcelona'nın 66 puanı bulunurken, Real Madrid 63 puanla ikinci, Atletico Madrid 57 puanla üçüncü, Athletic Bilbao da 53 puanla dördüncü sırada yer aldı.

İNTER, SERİE A'NIN ZİRVESINDE

Serie A'da Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 2-1 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 64 dakika görev aldığı karşılaşmada Inter'in gollerini Marko Arnautovic ve Davide Frattesi atarken, Udinese'nin golünü Oumar Solet kaydetti.

Ligde zirvenin en yakın takipçisi Napoli, konuk ettiği Milan'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Matteo Politano ve Romelu Lukaku, konuk ekibin golünü ise Luka Jovic attı.

Serie A'da 30. hafta maçları sonucunda Inter 67 puanla zirvedeki yerini korurken, Napoli 64 puanla ikinci, Atalanta ise 58 puanla üçüncü sırada yer aldı.

BAYERN MÜNİH LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı St. Pauli'yi 3-2 yendi.

Ligde iki maç aradan sonra kazanan Bayern Münih'in gollerini Harry Kane ve Leroy Sane (2) attı.

Zirve yarışındaki Bayer Leverkusen konuk ettiği Bochum'u 3-1 ile geçerken, Eintracht Frankfurt ise sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde 27. hafta maçlarının ardından 65 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih'i, 59 puanlı Bayer Leverkusen takip ederken, üçüncü Eintracht Frankfurt ise 48 puan sahip.