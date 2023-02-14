PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih karşılaşıyor. PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başlıyor.
PSG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Bayern Münih arasında 14 Şubat Salı günü (bugün) Parc de Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
PSG - BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka Exxen ekranlarında yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüyoruz!
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Eski AFAD daire başkanının 'kostümü' gündem oldu
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama
- Okulların açılma tarihiyle ilgili açıklama
- Binaları enkaza döndü: O müteahhit ailesiyle kaçtı!
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- 'İstanbul depremi eli kulağında'