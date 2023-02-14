PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih karşılaşıyor. PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:35
PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başlıyor.

PSG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Bayern Münih arasında 14 Şubat Salı günü (bugün) Parc de Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

PSG - BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka Exxen ekranlarında yayımlanacak.



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