Depremzedeler için Trabzonspor'dan Basel maçına hatıra bilet
UEFA Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, geliri depremzedelere bağışlanacak maça özel olarak hatıra bilet de bastırıyor.
Trabzonspor Kulübü, UEFA Konferans Ligi play-off müsabakasında Basel ile oynayacağı karşılaşmanın tüm gelirlerini Kahramanmaraş depreminden etkilenen afetzedelere bağışlayacak.
Karadeniz ekibi, bugün satışa çıkan maç biletlerinin yanı sıra depremzedelere bağışları artırmak adına Basel mücadelesine özel hatıra bileti satışa sunacak. Her kesimden tüm takım taraftarların yoğun talebi üzerine hayata geçirilen uygulamayla elde edilecek gelirler, depremzedelere aktarılmak üzere AFAD’a bağışlanacak.
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol camiasının depremzedeler için kenetleneceği karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve tüm kulüp başkanlarını da Basel maçına davet etti.
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