Trabzonspor'dan çağrı: ‘Birlikte bordo mavi olalım’

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 07:00

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda 16 Şubat’ta evinde Basel’le oynayacağı maç için geliri depremzedelere bağışlanacak biletler dün satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi.

Bordo-Mavili kulüp, herkesin alabileceği hatıra bileti çıkarıp bu geliri de afet bölgesine gönderecek.

Trabzonspor Kulübü ve kaptan Uğurcan’ın “Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz” çağrısına G.Saray, F.Bahçe ile Beşiktaş’tan destek geldi.

G.Saray ile Beşiktaş, “Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin hep birlikte bordo mavi olalım!”, F.Bahçe de “Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve hep birlikte orada olacağız!” mesajını paylaştı. TV8’den şifresiz yayımlanacak maçın reklam geliri, depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.