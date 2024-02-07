PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası son 16 turunda kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.
PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, bir önceki turda Orleans Loiret deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Brest ise deplasmanda karşılaştığı Trélissac'ı 2-1'lik skorla saf dışı bırakmıştı.
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